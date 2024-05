Meldola, ampio programma di asfaltature: come cambia la viabilità nei prossimi giorni

Proseguono i lavori lungo le strade di Meldola. Dalle 7 di mercoledì alle 18 di sabato (e comunque fino al termine delle lavorazioni) saranno realizzati interventi di rifacimento del manto stradale che interesseranno Via Mazzini (tratto dall’intersezione con Via Trieste a quella con Via Montanari), Via Giordano Bruno, Piazza Garibaldi, Via Cavour (tratto dall’intersezione con piazza G. Garibaldi e via Primo Maggio). E' previsto un divieto di sosta con rimozione forzata, restringimento della carreggiata con istituzione di un senso unico a tutti i veicoli con direzione dal centro alla periferia in via Mazzini (nel tratto compreso fra l’intersezione con Via Trieste e Via A. Montanari), via Bruno, Piazza Garibaldi e via Cavour (nel tratto compreso fra l’intersezione con piazza G. Garibaldi e via 1° Maggio).

Ci sarà l'obbligo di svolta a sinistra in uscita da viale della Repubblica in corrispondenza dell'intersezione con Via G. Mazzini, via Maroncelli all'altezza dell'incontro con via Bruno e il ponte dei Veneziani all'altezza di Piazza Garibaldi. Obbligo di svolta a destra in uscita dal piazzale degli autobus in corrispondenza dell'incrocio con via Mazzini (ad eccezione dei mezzi del trasporto pubblico locale) e via Cinonio in corrispondenza dell'incrocio con via Bruno. Obbligo di procedere diritto o svolta a sinistra in uscita da via Pascoli in corrispondenza dell'incrocio con via Mazzini.

Obbligo di proseguire diritti in uscita da via Cavour in corrispondenza dell'intersezione con Piazza Garibaldi e via Primo Maggio all'altezza dell'incrocio con via Cavour. E' prevista la soppressione temporanea della fermata autobus direzione valle in Piazza Garibaldi. Per chi è diretto verso Forlì, il percorso consigliato è il transito per Piazzale della Pace e via Trieste per chi proviene da viale della Repubblica e via Ciro Menotti.