Meldola, aprono le iscrizioni al nido comunale "Il Pulcino": anche una visita virtuale

Sono aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia Comunale “Il Pulcino” per i bambini in età compresa tra 9 e 32 mesi al primo settembre 2021. "Il Pulcino ha due forti identità che lo caratterizzano - premettono il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli -: quella dell'Outdoor Education, che riconosce l'ambiente esterno come principale alleato educativo, e quella narrativa, che individua le storie come strumento privilegiato. A questo proposito il personale educativo del nido è coinvolto in uno specifico progetto europeo sullo storytelling".

"Il coinvolgimento delle famiglie rappresenta un aspetto fondamentale per lo sviluppo dei piccoli accolti e garantisce un processo di crescita condiviso", concludono. In queste settimane di sospensione dei servizi scolastici è stata attivata la didattica a distanza "La scienza nella stalla", un ciclo di sei video lezioni che si propone di sostenere i legami didattici proseguendo il percorso educativo dell'anno in corso. Non essendo possibile promuovere un open day fisico, è stata realizzata una modalità virtuale di visita degli spazi del nido e di presentazione, seppur a distanza, di tutto lo staff pedagogico, nonché di illustrazione delle numerose attività che il nido propone e che ne fanno una eccellenza in termini di offerta formativa; il link è visionabile sulla pagina istituzionale del Comune di Meldola www.comune.meldola.fc.it.

Le informazioni utili

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito internet www.comune.meldola.fc.it, è fissato alle ore 24.00 del 30 aprile 2021. È necessario produrre, a corredo della domanda, il modello Isee redatto sulla base di quanto disposto dal Dpcm 5 dicembre 2013, numero 159. La domanda e la relativa documentazione possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità: tramite mail all’indirizzo istituzionedrudi@pec.provincia.fc.it, mediante raccomandata AR indirizzata a: Istituzione ai Servizi Sociali “D. Drudi” – Strada Meldola San Colombano 1 – 47014 Meldola (FC). In caso di impossibilità a presentare la domanda in una delle indicate modalità o per eventuali altre informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali (0543/499429 0543/499450) per concordare una modalità alternativa. Dovranno ripresentare domanda anche le famiglie i cui bambini hanno frequentato il nido nell’anno scolastico 2020-2021.