Meldola, azzerate le rette di marzo per i bambini del nido "Il Pulcino"

La Giunta Comunale di Meldola ha deciso di esentare le famiglie dal pagamento delle retta del nido comunale "Il Pulcino" per l'intero mese di marzo, a fronte della sospensione dei servizi educativi e scolastici dovuta all’emergenza Covid-19. "Non sarà fatturata la prima settimana di frequenza al nido - sono le parole del sindaco Roberto Cavallucci e dell'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli -. Un piccolo gesto di sostegno, in un momento delicato come questo che crea situazioni di difficoltà e disagio, verso le famiglie ".