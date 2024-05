Meldola, bandiere arcobaleno esposte in vetrina: i commercianti uniti con un simbolo di pace

Nei giorni scorsi i commercianti di Meldola hanno esposto nelle vetrine delle proprie attività una bandiera arcobaleno, simbolo di pace. "L'iniziativa, nata sotto i portici, tra la rete delle attività meldolesi ha l'obiettivo di sensibilizzare clienti e passanti verso l’interrogazione su di un tema così importante e spesso dimenticato come quello della Pace - afferma il gruppo di commercianti -. L’attenzione è rivolta chiaramente alle vicende del mondo esterno, dalla Palestina all’Ucraina, dal Darfur al Rojava, che mostrano segnali sempre più preoccupanti; ma è rivolta anche alla piccola comunità ed al bene comune da costruire insieme".

"Le bandiere arcobaleno vogliono simboleggiare un invito al dialogo, una speranza per il futuro e vogliono richiamare tutte le Istituzioni affinché ripudino la guerra intesa come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali - concludono -. Le guerre non significano altro che l’uccisione di civili, disperazione e distruzione. La tragedia delle vittime, è la sola verità della guerra. Esserne consapevoli ci dà la spinta, l’energia, le motivazioni per esprimere il nostro no secco e determinato ad ogni conflitto".