Meldola, buoni per l'acquisto di tablet e pc per studenti

Fino al 24 settembre è possibile presentare domanda per ottenere un buono acquisto per computer portatili o tablet per gli studenti della scuola primaria o secondaria residenti a Meldola. Per visualizzare l’avviso pubblico, i requisiti e i moduli per fare domanda è possibile consultare il link https://www.comune.meldola.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4031

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.