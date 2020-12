Meldola, borracce a tutti i bambini della scuola primaria "De Amicis"

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini, accompagnati dal presidente di Unica Reti Stefano Bellavista, hanno consegnato al dirigente scolastico della scuola elementare “De Amicis” Benedetta Zaccarelli le borracce per gli alunni delle classi prime e seconde. La distribuzione, avvenuta mercoledì, si inserisce all'interno del progetto "Un futuro sostenibile", promosso dall'Amministrazione Comunale con il contributo di Atersir e Unica Reti in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

E' stata così completata la fornitura di borracce a tutti i bambini della scuola elementare. Cavallucci e Santolini, nell'esprimere "soddisfazione" per l'iniziativa, hanno sottolineato "l'importanza di valorizzare l'ambiente e la corretta educazione nelle giovani generazioni come valore fondamentale per il cambiamento futuro". Dagli amministratori comunali "un ringraziamento particolare al dirigente scolastico Zaccarelli ed al presidente di Unica Reti Bellavista senza i quali questa azione di sensibilizzazione verso la riduzione dei rifiuti ed in particolare della plastica non sarebbe stata possibile".