Meldola, borracce a tutti i primini della scuola elementare "De Amicis"

L'assessore all'Ambiente Filippo Santolini ha consegnato le nuove borracce del progetto "Un futuro sostenibile" a tutti gli alunni delle classi prime della scuola elementare “De Amicis” insieme alla dirigente scolastico Benedetta Zaccarelli. La distribuzione, avvenuta lo scorso martedì, è stata finanziata grazie al progetto "Un futuro sostenibile", promosso dall'amministrazione comunale con il contributo di Atersir e Unica Reti in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, consentendo a tutti i ragazzi frequentati l'Istituto Comprensivo di Meldola di avere una borraccia riutilizzabile ed evitando così l'uso di bottiglie di plastica all'interno delle nostre scuole. L'assessore Santolini, nell'esprimere "soddisfazione per il proseguo di questo progetto", ne ha sottolineato l'importanza: "un dono fatto ai nostri piccoli cittadini, ma che in realtà facciamo alla nostra comunità tutta, riducendo l'impatto ambientale e nel contempo promuovendo l'educazione ambientale nelle giovani generazioni e sensibilizzandole alla riduzione dei rifiuti".