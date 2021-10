Meldola, buona notizia per le famiglie: si potenzia la linea 132, una corsa in più al mattino

Il secondo autobus permette di ridurre l'affollamento sulla corsa, riducendo i disagi per i nostri ragazzi e per i lavoratori che utilizzano questa corsa alla mattina

Raccogliendo le segnalazioni di numerose famiglie, l'amministrazione Comunale ha ottenuto, a partire da lunedì scorso, il potenziamento della linea 132 con l'introduzione di un secondo mezzo per la corsa delle 7.24 dalla fermata autobus di Meldola fino al Centro Studi di Forlì. Il secondo autobus permette di ridurre l'affollamento sulla corsa, riducendo i disagi per i ragazzi e per i lavoratori che utilizzano questa corsa alla mattina.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore alla Viabilità Filippo Santolini esprimono "grande soddisfazione per questo risultato che consente di dare una risposta immediata alle esigenze di tanti studenti e famiglie", evidenziando che "l'Amministrazione Comunale proseguirà nel monitoraggio delle corse ed invita le famiglie a segnalare ulteriori disagi. Un ringraziamento va a Start che ha tempestivamente accolto la nostra segnalazione, nella speranza che possa rendere permanente il potenziamento della linea anche oltre l'emergenza Covid-19".