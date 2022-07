Meldola, burattini per i bambini e per gli ospiti della Drudi

Lunedì sera tantissimi bambini si sono divertiti con i burattini della Compagnia della Ghironda che hanno messo in scena lo spettacolo "Siamo in onda" presso il giardino dell'Istituzione ai Servizi Sociali "Davide Drudi" nell'ambito della rassegna Meldola Città dei Bambini promossa dall'Amministrazione Comunale. Gli educatori ed i piccoli attori della Compagnia della Ghironda hanno regalato sorrisi non solo al piccolo pubblico ma anche agli ospiti della Casa di Riposo Drudi.

Il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli evidenziano che "abbiamo voluto omaggiare gli ospiti della nostra Casa di Riposo con un pomeriggio in allegria, cercando di portare un sorriso e il ricordo di musiche degli anni 50 e 60 loro care, testimoniando l'affetto e la vicinanza dell'intera comunità". "Un enorme ringraziamento a Stefano Del Testa, responsabile di Casa Santa Chiara, comunità educativa che accoglie minori compresi tra i 6 e i 17 anni offrendo loro un’esperienza educativa ed accompagnandoli attraverso la relazione e la condivisione della vita quotidiana, alla scoperta di sé e della realtà. Un grande ringraziamento ai dipendenti comunali, agli operatori della Coop. Ancora ed a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata in allegria."