Meldola celebra il 78esimo anniversario della morte di Antonio Carini

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, sezioni di Meldola e Monticelli d’Ongina, Comitati Provinciali di Forlì e Piacenza, i Comuni di Meldola e Monticelli d’Ongina e lo Spi Cgil di Piacenza e Forlì hanno organizzato la celebrazione del 78esimo anniversario della morte di Antonio Carini (Monticelli d’Ongina 7 settembre 1902 - Meldola 13 marzo 1944).La commemorazione dell’Ispettore Generale del Comando delle Brigate Garibaldi Medaglia d’Argento al Valore Militare si terrà a Meldola sabato, con il seguente programma: ore 9,30 saluto e benvenuto in piazza Orsini con interventi del sindaco di Meldola, del sndaco di Monticelli d’Ongina, del sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi di Meldola e di alcuni studenti della scuola secondaria di 1° grado “D. Alighieri” di Meldola; alle 10,15 partenza del corteo verso il Ponte dei Veneziani, preceduto dalla banda “G. Verdi” di Carpinello, posa di una corona al cippo dedicato a Carini ed intervento del presidente Anpi Provinciale di Piacenza; e alle 11, 15 al Teatro Dragoni di Meldola presentazione del libro "E Orso non parlò" di Mario Miti, presidente della sezione Anpi di Monticelli d’Ongina. Dialoga con l’autore Gianfranco Miro Gori Presidente dell’ANPI Provinciale di Forlì-Cesena. Coordina Paola Borghesi Presidente della sezione Anpi di Meldola. La manifestazione è ad ingresso gratuito ed è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Meldola.