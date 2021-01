Meldola celebra il Giorno della Memoria con le poesie e le immagini di Terezin

Per ricordare le vittime della Shoah, dello sterminio, delle leggi razziali, delle persecuzioni nei confronti del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, il Comune di Meldola ha realizzato un video multimediale per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado meldolesi. "Questo video si pone in continuità con le attività svolte dai nostri ragazzi in collaborazione all'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea nelle scorse settimane e vuole essere uno spunto di riflessione e di approfondimento per ricordare le atrocità di quel momento", spiegano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore alla Cultura Michele Drudi

"Abbiamo scelto le poesie e le immagini di Terezin proprio perchè i bambini possano comprendere la Shoah attraverso gli occhi dei bambini che l'hanno vissuta e possano trarre un messaggio di speranza, ricordando e non dimenticando - concludono -. Un particolare ringraziamento all’Associazione LiberaMente a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Si ringraziano la Direzione scolastica, i docenti e gli studenti meldolesi per aver partecipato all’iniziativa".