Meldola celebra la Festa dell’Unità Nazionale: "Grande riconoscenza alle Forze Armate"

Domenica, in omaggio ai Caduti di tutte le guerre, Meldola ha celebrato la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Nel corso della mattinata è stata deposta una corona di alloro ed un mazzo di fiori al Monumento ai Caduti della Grande guerra posto nel loggiato comunale. Alla presenza delle Autorità civili e militari, delle Associazioni combattentistiche e d'arma, della Protezione Civile di Meldola, degli studenti e degli insegnanti della Scuola media "Dante Alighieri" indirizzo musicale e della Banda di Carpinello che hanno suonato l'Inno di Mameli ed altri brani musicali e di numerosi cittadini, si è data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al termine della cerimonia si è svolta la Santa Messa nella Chiesa di San Nicolò officiata da Don Enrico Casadio, Parroco di Meldola; un mazzo di fiori è stato deposto nella Cappella che ricorda i caduti della guerra. Sono state inoltre portate corone e fiori in tutti i monumenti e cippi in memoria dei Caduti situati a Meldola e nel territorio comunale.

Il sindaco Roberto Cavallucci ha ricordato i Caduti di tutte le guerre che hanno combattuto per la libertà e la democrazia, ed espresso "grande riconoscenza alle donne e agli uomini delle Forze Armate per il loro quotidiano impegno a difesa dei principi della Costituzione, a salvaguardia della sicurezza nazionale, a difesa della pace in Italia ed all’Estero, e per il grande lavoro fatto dalle Forze Armate unitamente alla Protezione Civile, alla Polizia Locale, ed ai tantissimi volontari durante l’alluvione del maggio scorso. Un particolare pensiero è rivolto all’impegno per il ritorno alla pace in Ucraina ed in medio oriente ed alla lotta contro i nazionalismi e l’intolleranza etnica e religiosa, in nome dei valori universali di fratellanza, di democrazia e di pace".