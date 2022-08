Meldola, chiusa col tutto esaurito la terza edizione di "Musica in Rocca al Tramonto"

Si è conclusa sabato scorso la rassegna musicale inerente la terza edizione di ‘Musica in Rocca al Tramonto’. L’ultima serata ha visto esibirsi il duo “Isopop” composto da Luca Medri al pianoforte e dalla cantante Sara Dall’Olio accompagnati dalla presentazione dei brani da Francesca Fantini in un viaggio sonoro dentro la migliore musica Pop nazionale ed internazionale. Le tre serate hanno registrato con largo anticipo il ‘tutto esaurito’ "con grande orgoglio" dell’amministrazione comunale che, nelle persone del sindaco Roberto Cavallucci e dell’assessore al Turismo Simona Zuccherelli, ringraziano "il Genm e tutti i suoi volontari per la passione e dedizione riposte in questo progetto".

Nelle foto alcuni protagonisti della manifestazione