Meldola, col Superbonus al via i lavori di efficientamento energetico del condominio comunale di Via Castellucci

Sono in corso di esecuzione a Meldola i lavori di efficientamento energetico del condominio di edilizia residenziale pubblica (Erp) di proprietà comunale gestito da Acer in Via Castellucci 10. L'intervento, reso possibile grazie ai benefici del superbonus 110% ed alla sinergia tra Acer (Azienda Casa Emilia-Romagna) e Comune di Meldola, prevede l’isolamento delle pareti esterne dell’intero edificio con la posa di cappotto termico, la sostituzione delle caldaie autonome e la sostituzione degli infissi.

Il progetto prevede un costo complessivo di circa 480mila euro sostenuto per 400mila euro con il beneficio fiscale del superbonus e per la restante parte con 30mila euro del Comune di Meldola e 50mila euro con somme Erp nella disponibilità di Acer. "Un grande ringraziamento ad Acer per tutta l'attività svolta; un intervento importante di efficientamento che riguarda dodici alloggi del patrimonio residenziale pubblico che consentirà alle famiglie residenti un significativo risparmio in bolletta ed un maggior comfort abitativo", commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini.