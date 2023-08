Meldola commemora il 79esimo anniversario dell’eccidio della Fornace

Sabato, alle ore 10, si svolgerà a Meldola presso il Cippo della Fornace, via Roma incrocio via Volta, la commemorazione del 79° anniversario dell’eccidio della Fornace Bisulli, nel quale i nazifascisti fucilarono 18 civili inermi, catturati in un rastrellamento avvenuto a Pieve di Rivoschio. La strage fu senza dubbio la pagina più tragica nella storia della Resistenza e della Guerra di Liberazione per la Città di Meldola.

Alla cerimonia promossa dal Comune di Meldola, dall’Anpi sezione di Meldola e dallo Spi Cgil Forlì, parteciperanno Paola Borghesi, presidente della Sezione Anpi di Meldola, il sindaco Roberto Cavallucci, Gianfranco Miro Gori, presidente del Comitato Provinciale Anpi Forlì Cesena. Don Enrico Casadio, Parroco di Meldola, condurrà un momento di preghiera in suffragio dei defunti e per la Pace.