Meldola, completati i lavori di messa in sicurezza del ponte sulla Strada della Barca

E’ stato completato l'intervento di messa in sicurezza del ponte sulla Strada della Barca, fortemente danneggiato a seguito delle ripetute avversità atmosferiche degli anni scorsi, grazie ad un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Sono state realizzate, su progetto dell'ingegner Nicola Strollo, due murature ciclopiche a protezione delle spalle di monte del ponte attraversato dal torrente. "Grazie al sostegno regionale con questo intervento siamo riusciti a completare la messa in sicurezza del ponte e della sovrastante carreggiata stradale", sottolineano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini.