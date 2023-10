Meldola, completati i lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada San Colombano-Castelnuovo

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada San Colombano – Castelnuovo in prossimità del ponte di Cà Baccagli interessata da un movimento franoso che aveva coinvolto parte della carreggiata stradale e tutta la scarpata fino al fiume Bidente. L’intervento, dal costo complessivo di 156.250 euro, è finanziato per 150mila euro dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e per la parte rimanente dal Comune di Meldola.

L’esecuzione dei lavori ha permesso la ricostruzione della carreggiata stradale con nuovo guard rail e dell’intera scarpata con l’impiego di terre armate protette alla base da un’opera in massi ciclopici. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini “consapevoli che ci sono altre criticità sulla strada San Colombano – Castelnuovo", esprimono "soddisfazione per questo primo intervento, a cui ne seguiranno altri, per il completo ripristino del transito in sicurezza di questa importante strada extraurbana utilizzata da tanti cittadini ed imprese".