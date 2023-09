Meldola, completati i lavori di ripristino della facciata del corpo B della "Drudi"

Sono terminati i lavori di ripristino della facciata del corpo B delI'Istituzione ai Servizi Sociali Davide Drudi. l lavori realizzati, consistenti nell’adeguamento e messa in sicurezza della facciata, costituiscono il completamento di un più generale intervento eseguito per stralci, iniziato con la precedente amministrazione, ed hanno avuto un costo di circa 93mila euro finanziato al settanta per cento con fondi dalla Regione Emilia-Romagna e per la parte rimanente con risorse comunali. Il sindaco Roberto Cavallucci, l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini ed il presidente del consiglio di amministrazione della “Drudi” Massimo Castellucci ringraziano tutti i tecnici e la ditta esecutrice ed esprimono "grande soddisfazione per questo ulteriore lavoro realizzato a tutela e salvaguardia di una importante e fondamentale struttura sociale della nostra città".