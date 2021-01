Meldola, cura del patrimonio: nuova vita per il campetto da basket di Via Mazzini

Concluso a Meldola un intervento di manutenzione straordinaria al campetto da basket di via Mazzini. Sono stati smontati e recuperati i tabelloni e la relativa struttura, fortemente ammalorata e arrugginita. Non appena le condizioni meteoclimatiche lo permetteranno saranno rifatte anche le strisce a terra del campo. I lavori sono stati svolti in economia dai manutentori del Comune.

"Sono in programma interventi analoghi anche negli altri campi da gioco delle aree verdi del capoluogo e delle frazioni", informano il sindaco Roberto Cavallucci, l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini ed il consigliere delegato allo Sport Matteo Tesei, che rimarcano come "questo intervento si inserisce in un più ampio piano di attenzione di cura e mantenimento costante del patrimonio pubblico a sostegno dello sport per i ragazzi".