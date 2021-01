Meldola, dal Comune un fondo agli studenti per il trasporto scolastico extraurbano

Il Comune di Meldola ha istituito un apposito fondo a favore delle famiglie che hanno sostenuto spese per il trasporto scolastico extra urbano, relativamente all’anno scolastico 2020/2021, al fine di fornire un parziale ristoro. "L'amministrazione ha fortemente voluto questa misura per offrire un aiuto concreto alle famiglie in un anno scolastico così particolare, a fronte delle tante spese legate allo studio dei figli - affermano il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli -. Ci siamo impegnati istituendo un fondo di 30mila euro da destinare a sostegno dei nostri ragazzi che frequentano le scuole superiori in altri Comuni limitrofi".

I contributi sono ammessi per tutti i titoli di viaggio emessi da Start Romagna (abbonamenti mensili, semestrali, annuali) riconducibili al raggiungimento delle sedi scolastiche e di altri titoli di viaggio. L’intervento è rivolto alle famiglie con residenza nel Comune di Meldola, aventi figli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, in possesso di attestazione Isee 2021 non superiore a 28mila euro. I contributi saranno concessi in misura proporzionale alle spese sostenute e in relazione all’Isee riferito al nucleo, prevedendo un contributo pari al 40% delle spese per Isee inferiore o uguale a 16mila euro e del 20% per Isee fino a 28mila euro.

E’ prevista la maggiorazione del 10% del contributo per ogni figlio convivente oltre al primo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 marzo. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il Bando sul sito internet istituzionale www.comune.meldola.fc.it o contattare l’Ufficio Servizi Sociali tel: 0543/499450, sociali.cultura@comune.meldola.fc.it.