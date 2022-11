Meldola, dal Pnrr mezzo milione di euro per la riqualificazione della palestra della scuola media

Il Comune di Meldola ha richiesto ed ottenuto dal “Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4: istruzione e ricerca” un finanziamento di 500mila euro per l’esecuzione di un intervento di adeguamento sismico e riqualificazione della palestra della media "Dante Alighieri". La realizzazione dei lavori consentirà di riqualificare la palestra, realizzata nella seconda metà degli anni sessanta del secolo scorso, adeguandola sismicamente, realizzando il necessario efficientamento energetico, la revisione generale degli impianti, il rifacimento della pavimentazione e nuovi arredi.

"Una palestra nella quale tantissimi meldolesi hanno svolto durante il periodo scolastico e non solo attività sportiva; un luogo importante della scuola dove i bambini di ieri e quelli di oggi hanno svolto e svolgono attività motoria fondamentale per la crescita psico-fisica e per avvicinarli al movimento e, magari, appassionarli a qualche attività sportiva", afferma il sindaco Roberto Cavallucci.

"La Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi la convenzione che regolerà i rapporti tra Ministero dell’Istruzione e Comune per questo importante intervento ed in particolare il crono programma delle attività che prevede per il 2023 la progettazione degli interventi e la gara d’appalto per l’aggiudicazione alla ditta esecutrice e per il 2024 l’avvio dei lavori", prosegue il primo cittadino.

Il sindaco, l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini, l’assessore alla Pubblica Istruzione Michele Drudi e la dirigente scolastica Benedetta Zaccarelli si dicono "particolarmente soddisfatti per questo finanziamento che consentirà di ammodernare un’importante struttura del patrimonio edilizio scolastico della nostra città".