Meldola, dalla Regione 50mila euro per il progetto per la "Comunità energetica"

La proposta di realizzare a Meldola una “Comunità Energetica” presentata dall’Amministrazione Comunale insieme alle Parrocchie di San Francesco, San Nicolò, ad Acer e Ausl con la collaborazione di Forlì Mobilità Integrata, ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di 50milaMeldola: dalla Regione 50.000 euro per il progetto per la "Comunità energetica" euro. Le risorse regionali serviranno per il progetto e per la costituzione della Comunità Energetica a Meldola con l’obiettivo della produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione dei costi energetici e la promozione di progetti sociali e di azioni di welfare a favore del territorio. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini esprimono "grande soddisfazione per questo risultato", evidenziando ancora una volta come "la Comunità energetica sia importante per le future generazioni e per l'ambiente, un bene comune da rispettare e preservare". "Un enorme ringraziamento va ad Forlì Mobilità Integrata, alla Comunità Cattolica Cristiana Meldolese ed a tutti coloro che hanno reso possibile la stesura del progetto, collaborando insieme per la nostra città", concludono.