Meldola, "Diventare grandi senza violenza": l'iniziativa che coinvolge gli studenti

Il Comune di Meldola, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, istituita dalle Nazioni Unite, ha promosso una iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli studenti meldolesi sul tema "Diventare grandi senza violenza". Tutte le opere realizzate sono state esposte nelle vetrine delle attività commerciali della Città e nello scalone comunale. "L'amministrazione comunale anche questo anno ha voluto porre attenzione alla giornata del 25 novembre - esordiscono il sindaco Roberto Cavallucci e l'Aasessore alle Pari Opportunità Jennifer Ruffilli -. Il tema della lotta alla violenza di genere e a tutte le forme di violenza, ora più che mai attuale, va sviluppato a partire dalle giovani generazioni, dall’adolescenza e dall’infanzia, per offrire modelli educativi corretti".

"Il plauso e il ringraziamento dell’Amministrazione vanno agli Istituti Scolastici di Meldola, alla dirigenza e a tutti gli insegnanti impegnati in prima persona che per l'edizione 2020 hanno scelto di lavorare sul tema della protezione, della sicurezza e di come contrastare la violenza - concludono -. Un ringraziamento particolare va al consigliera comunale Antonella Caroli che ha coordinato i lavori delle scuole ed al consigliere Luca Agresti per il coinvolgimento delle attività commerciali cittadine che in questo momento, nel quale non è consentito allestire mostre, hanno reso possibile l'esposizione dei lavori degli alunni".