Meldola, dopo il restauro il Loggiato Aldobrandini viene affidato alle associazioni

Si è svolta sabato la cerimonia di consegna degli spazi per le associazioni realizzati nel Loggiato Aldobrandini di Meldola. L’edificio, costruito nel 1609 e oggi di proprietà della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è uno dei più importanti della Città sotto il profilo storico e architettonico. La struttura è stata oggetto, in accordo con la precedente Amministrazione, di un importante intervento di restauro e arredo, e concessa in uso dalla Fondazione al Comune di Meldola per fini civici e istituzionali.

L’ Amministrazione Comunale ha assegnato gli spazi tramite bando pubblico ad alcune realtà associative del territorio: l’Archivio Digitale Romagnolo, il Circolo Acli "Il Ponte", l’Asd Racing Team Le Fonti e l’Asd Scatenati. A questo importante momento hanno partecipato i presidenti delle associazioni, gli assessori Filippo Santolini e Michele Drudi, diversi volontari e cittadini.

Il sindaco Roberto Cavallucci per l'occasione ha sottolineato il valore dell’associazionismo e del volontariato, ed ha ringraziato le realtà presenti "per il contributo fondamentale che danno ogni giorno per vivacizzare il tessuto sociale, culturale e sportivo della nostra città. Un grazie particolare alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con l’auspicio che le nuove sedi delle Associazioni e gli splendidi spazi del Loggiato Aldobrandini, affacciato sulla Piazza Felice Orsini, possano essere punti di riferimento per la cittadinanza e luoghi di sviluppo e di crescita civile non solo per Meldola, ma per tutto il territorio".