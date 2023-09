Meldola, due nuovi scuolabus per il trasporto scolastico dei bambini

Sono arrivati nei giorni scorsi due nuovi scuolabus destinati al trasporto scolastico degli alunni delle scuole primaria e secondaria di Meldola.

I nuovi veicoli, marca Iveco, sono stati acquistati dal Comune di Meldola – Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” in sostituzione dei due vecchi ed obsoleti pulmini, immatricolati venti anni fa, per un costo complessivo di circa 170mila euro. I mezzi destinati al trasporto scolastico degli studenti sono nuovi e moderni e possono trasportare ciascuno 33 alunni più l’autista; saranno operativi nei prossimi giorni per trasportare su percorsi urbani ed extraurbani bambini in totale comfort e assoluta sicurezza. Al momento inaugurale dei nuovi scuolabus erano presenti il presidente del Consiglio dell’Istituzione ai Servizi Sociali “Davide Drudi” Massimo Castellucci, il consigliere Walter Zanzani, il direttore Marco Ricci, alcuni autisti, l’assessore Filippo Santolini ed il sindaco Roberto Cavallucci.

"Soddisfazione è stata espressa da tutti per un investimento rivolto ai bambini che rappresentano il futuro della nostra comunità", le parole del primo cittadino.