Meldola e dehors: il Comune proroga l'esenzione del canone fino a fine dicembre

Il Comune di Meldola ha deciso di prorogare al 31 dicembre l’esenzione del pagamento del canone unico per occupazione suolo pubblico (Cup) per le attività di somministrazione, sia per la parte ordinaria che per l'estensione richiesta nel corso del 2021. È stata inoltre prorogata al 30 giugno la procedura semplificata di presentazione delle domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico.

Il sindaco Roberto Cavallucci nel sottolineare il lavoro svolto dall'assessore ai Tributi Jennifer Ruffilli e dall'assessore alle Attività Economiche Simona Zuccherelli, evidenzia come "questa azione ha l'obiettivo di sostenere le nostre realtà economiche e commerciali, in un momento difficile nel quale continuano a perdurare gli effetti della crisi".

Per poterne usufruire è necessario presentare idonea richiesta al Comune di Meldola utilizzando il modulo indicato sul sito internet www.comune.meldola.fc.it. Per informazioni: Ufficio Attività economiche 0543/499401.