Meldola, emergenza covid: dal Comune 50mila euro per le famiglie e in difficoltà

L'amministrazione comunale nel corso dell'ultima variazione di bilancio ha scelto di destinare 50mila euro a sostegno delle famiglie e delle persone in difficoltà che in questi mesi vivono situazioni difficili aggravate anche dalla pandemia in corso. Sono stati destinati 30mila euro per le famiglie che hanno figli per l’abbattimento delle tariffe del trasporto scolastico. Un'ulteriore somma di 20mila euro è stata destinata, alle famiglie e alle persone in difficoltà, per interventi nell'ambito dei Servizi Sociali come supporto alle innumerevoli richieste di sostegno per l'affitto, per il pagamento di utenze e per altre necessità primarie. "La nostra attenzione è stata rivolta a sostenere in questa fase difficile le fasce più deboli e le famiglie della nostra città", spiegano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai servizi sociali Jennifer Ruffilli.