Meldola, erogata la seconda tranche di aiuti a chi è in difficoltà con il bando "Buoni spesa"

Grazie ai fondi stanziati dallo Stato per l'emergenza alimentare ( 56.886,61 euro complessivi per Meldola) è stata erogata la seconda tranche di aiuti che ha visto beneficiare 82 nuclei familiari, oltre ai 121 destinatari della prima tranche. L'assegnazione dei “Buoni spesa” è una misura volta ad aiutare le persone e le famiglie in condizioni di grave disagio economico e sociale causato dal virus Covid-19.

L' Amministrazione Comunale aveva scelto di suddividere le risorse in due parti, per beneficiare le domande tardive e, sulla base delle disponibilità, per redistribuire una eventuale seconda quota economica a tutti i richiedenti che ne avessero bisogno. Sottolineano il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli che "grazie a questa misura nazionale è stato possibile aiutare e supportare tante famiglie e persone che si trovano in difficoltà, in un momento in cui la situazione legata alla pandemia resta critica. Rimane alto il nostro impegno e l'attenzione ai bisogni dei cittadini. Un ringraziamento va agli Uffici Servizi Sociali per l'impegno profuso".