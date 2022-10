Meldola, festeggiati i nonni: "Sono un importante pilastro della famiglia e della società"

Sabato Meldola ha festeggiato i “Nonni” grazie ad Anla Onlus - Associazione Nazionale Lavoratori Anziani ed ai Maestri del Lavoro Consolato Provinciale di Forlì Cesena che con il patrocinio del Comune di Meldola hanno organizzato un momento di festa nel Parco dell'Istituzione Davide Drudi di Meldola. La giornata è stata animata da un laboratorio di lettura musicale per grandi e piccini a cura di Raffaele Maltoni, musicista e scrittore forlivese e da tante attività nel parco.

Sono intervenuti il sindaco Roberto Cavallucci e il presidente del Cda della Drudi Massimo Castellucci che hanno consegnato un riconoscimento ad Antonello Sacchi, segretario nazionale di Anla ed a Marescalchi, Console Provinciale dei Maestri del Lavoro, per l'immenso servizio a supporto della comunità e dei più piccoli occupandosi della manutenzione del “Giardino delle Stagioni” (vincitore del prestigioso Premio “La Città per il Verde 2021”) e del “Giardino dell'asilo nido comunale Il Pulcino". Le Dade del nido comunale hanno omaggiato i “Maestri del Lavoro” con un dono da parte di tutti i bambini e tutte le bambine per il lavoro fatto insieme.

L'occasione, dice il primo cittadino, "è stata anche momento per ringraziare simbolicamente tutti i nonni che con il loro affetto e le loro cure accompagnano tutti noi e sono un importante pilastro della famiglia e della società. Un immenso ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa meravigliosa giornata di festa all'insegna dello stare insieme".

Un momento della celebrazione