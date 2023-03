Meldola, focus su Diritti Umani e Festa della Liberazione: borse di studio per gli studenti

L'assessorato alla Pace e Diritti Umani e l'assessorato alla Pubblica Istruzione di Meldola promuove un percorso di sensibilizzazione e approfondimento sulle tematiche riguardanti i Diritti Umani e la Pace rivolto a tutti gli studenti del territorio. In collaborazione con il Centro per la Pace “Annalena Tonelli”, l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, Anpi sezione di Meldola e gli Istituti Scolastici meldolesi, il Comune ha indetto una selezione con borse di studio riservata agli alunni delle scuole di Meldola di ogni ordine e grado, nonché a studenti residenti nel Comune di Meldola fino ai 25 anni di età che sviluppino la traccia proposta.

Gli elaborati potranno essere presentati in qualsivoglia forma espressiva: testi narrativi, poetici, arti figurative, visive, musicali, digitali e ricerche storiche. Tutti gli elaborati saranno valutati da una apposita Commissione e premiati con 3 borse di studio da 200 euro, 4 borse di studio da 100 euro e una borsa di studia offerta da Anpi sezione Meldola. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato al 17 aprile. Il bando è consultabile sul sito internet del Comune di Meldola www.comune.meldola.fc.it e disponibile presso l'Ufficio Cultura del Comune di Meldola; per informazioni: 0543/499452.

L'assessore alla Pubblica Istruzione Michele Drudi e l'assessora alla Pace e Diritti Umani, Jennifer Ruffilli, ricordano che “questo progetto è stato fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale, giunto alla terza edizione e segna la prosecuzione di un percorso di sensibilizzazione e approfondimento di importanti tematiche, quali quella della Pace e dei Diritti Umani, rivolto alle giovani generazioni. Il bando rappresenta una opportunità per stimolare discussioni e conoscenza, nonché per costruire una maggiore consapevolezza nei nostri giovani. Un enorme ringraziamento va a tutte le scuole di Meldola, agli insegnanti e alla Consigliera Comunale Antonella Caroli per l'impegno costante a supporto dei nostri ragazzi".