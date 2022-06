Meldola, frana sulla strada Palareto-Teodorano: lavori completati, ricostruita la scarpata

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della Strada Palareto Teodorano in prossimità del Podere “Punta Canova - Ca Marazena” (dal chilometro 3+800 al chilometro 4+000) interessati da tempo da un importante movimento franoso. L’intervento appaltato dal Comune di Meldola e finanziato per l'importo di 100mila euro dalla Regione Emilia Romagna - Dipartimento di Protezione Civile ha permesso il consolidamento del versante di valle mediante la realizzazione di importanti opere strutturali e la ricostruzione della scarpata con il successivo rifacimento della sede stradale completamente riasfaltata. "Siamo soddisfatti per il completamento di un'opera tecnicamente complessa, ma fondamentale per garantire la sicurezza ed il mantenimento della viabilità extraurbana di collegamento alla frazione di Teodorano", commentano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini.