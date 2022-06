Meldola, gli ospiti della “Drudi” in piazza con il trenino

Alcuni ospiti della Casa di Riposo “Drudi” hanno avuto il piacere mercoledì mattina di una gita col trenino per le vie del paese, con tappa caffè in Piazza Orsini. Dopo la partenza, il trenino ha attraversato le strade di Meldola per raggiungere la Piazza dove ad attenderli c'era il vicesindaco Jennifer Ruffilli, il presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Massimo Castellucci con i componenti del Cda, il coordinatore della struttura Daniela Zannoni, alcuni operatori della Coop. Ancora e alcuni parenti.

Gli ospiti sono stati accolti con gioia e durante la sosta hanno ricevuto l’omaggio del caffè servito dal “Bar Centrale” e dal “Bar Ultimo”. "E' stato davvero un piacere e una gioia immensa vedere i sorrisi dei nostri anziani, emozionati per questa piccola gita - afferma il vicesindaco Ruffilli -. Un grande ringraziamento a tutto lo staff della Coop. Ancora che ha promosso questa bella iniziativa per il secondo anno consecutivo consentendo di regalare agli ospiti una giornata unica".