Meldola, grande partecipazione per la serata letteraria "Storie d'amore e dintorni"

Grande partecipazione di pubblico martedì per la serata "Storie d'Amore e dintorni" che si è svolta all'Arena Hesperia l'iniziativa. "È stata una bellissima serata, partecipata da tanti che hanno apprezzato i testi letterari e filosofici scelti da Manuela Racci e i racconti di Stefania Zaccheroni, accompagnati dalle note di Nicole Fabbri - afferma il sindaco Roberto Cavallucci -. Le protagoniste sono riuscite a condurre lo spettatore in un bellissimo percorso di riflessione sulle diverse forme di amore e non amore. Un grande ringraziamento da parte dell'amministrazione comunale a Manuela, Stefania, Nicole, alla Consigliera Giovanna Piolanti ed a tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questa splendida serata".