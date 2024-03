Meldola i bimbi della primaria "De Amicis" a lezione di educazione stradale con la Polizia Locale

Nelle ultime settimane le classi quinte della primaria "De Amicis" sono state impegnate in una speciale lezione di educazione stradale. Grazie al Commissario Silvia Simoncelli, responsabile del presidio di Polizia Locale di Meldola, i bambini hanno approfondito il tema della strada, degli attraversamenti sicuri, della segnaletica, di come essere passeggeri responsabili e anche di come muoversi in sicurezza a piedi.

Il sindaco Roberto Cavallucci ha salutato mercoledì gli studenti, ringraziando tutti gli insegnanti, ed evidenziando l'importanza di progetti relativi all'educazione stradale "che danno conoscenze e strumenti pratici per una sicura circolazione dei nostri ragazzi sulle strade". Fra aprile e maggio l'attività coinvolgerà le classi prime della scuola media, dove si affronterà il tema della circolazione in bicicletta con lezioni sia teoriche che pratiche.

Dal primo cittadino arriva un "enorme ringraziamento alle insegnanti Francesca Rondini e Paola Vallicelli ed alla dirigente dell’Istituto Comprensivo di Meldola Benedetta Zaccarelli per aver voluto questo importante progetto di educazione stradale. Un plauso al Commissario Simoncelli che con passione, impegno e grande professionalità ha messo a disposizione dei più piccoli le sue competenze".