Meldola, i "Giardini Brighton" illuminati a led. E non è l'unico intervento

Nuova luce notturna sui "Giardini Brighton" di Meldola. Nei giorni scorsi è stata completata la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con tecnologia a led. L'intervento, realizzato da Hera Luce, fa parte del programma di relamping della pubblica illuminazione e favorirà, attraverso un'adeguata illuminazione, l'utilizzo del giardino pubblico nelle ore serali. L'intervento consentirà una maggiore percezione di sicurezza dell'area grazie alla maggior visibilità data dalle nuove lampade e permetterà una riduzione del consumo energetico e dei relativi costi da parte del Comune.

Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini si dicono "molto soddisfatti per questo primo intervento di riqualificazione di un'area molto amata e utilizzata da bambini e famiglie". Proseguirà nei prossimi mesi il programma di trasformazione a led della pubblica illuminazione con interventi di sostituzione in altri punti del territorio comunale. Si segnala infine che nelle settimane scorse Hera Luce ha ripristinato, su segnalazione dell'amministrazione, alcuni lampioni in Strada Teodorano Centro che da anni erano in condizioni instabili ridando decoro alla strada che porta al bellissimo centro storico di Teodorano.