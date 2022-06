Meldola, i "Maestri del Lavoro" si prendono cura delle aree verdi dell'asilo nido “Il Pulcino”

L'impegno dei Maestri del Lavoro a Meldola prosegue con la cura gratuita delle aree verdi dell’Asilo Nido “Il Pulcino” nel quadro di “Natura Dì”, progetto del Consolato Provinciale di Forlì. I volontari sono stati impegnati nelle scorse settimane nella manutenzione del giardino dell'asilo nido comunale frequentato da circa 50 bimbi di età compresa fra 1 e 3 anni dando loro occasione di poterne usufruire in modo dinamico e formativo.

Una porzione del giardino è stata trasformata in orto didattico per dare modo ai piccoli di vedere la crescita delle piantine e il generarsi dei frutti e delle verdure (pomodori, fragole, fagioli, zucchine, more e lamponi). Insieme alle "dade" i bimbi hanno collaborato alla gestione del giardino e dell'orto come progetto educativo. Per i Maestri del Lavoro è un’ulteriore impegno verso la Città di Meldola, questa volta verso i più piccoli, che si aggiunge a quello già in essere, oramai da anni, sul “Giardino delle Stagioni” presso l’Istituzione Drudi.

"Un enorme e sentito ringraziamento" è stato espresso dal sndaco Roberto Cavallucci, dall’assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli e dall’intera Amministrazione Comunale verso i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Forlì, Villiam Camporesi, Giuseppe Milanesi, Varide Rusticali, Doriano Versari, Walter Zanzani ed al Console Massimo Marescalchi "che con passione e dedizione hanno assunto la cura gratuita di questa importante area verde fondamentale per la crescita dei bambini".