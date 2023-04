Meldola, il bar che si affaccia in Piazza Felice Orsini: "Ha i clienti nel cuore"

Prosegue il tour del sindaco Roberto Cavallucci nelle realtà commerciali del Meldolese. Affiancata da Gabriele Mambelli di "Confcommercio", il primo cittadino ha fatto tappa al bar "Da Ultimo Caffe", in Piazza Felice Orsini, accolto dalla titolare Chiara. "Sempre di buon umore, accoglie la clientela con slancio ed entusiasmo per un fumante caffè o uno sfizioso aperitivo - afferma Cavallucci -. Si vede come abbia a cuore la sua clientela, oltre che partecipare con determinazione agli eventi della città. Non mancheremo di tornare a farle visita, a lei così come alle altre attività del centro".