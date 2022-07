Meldola, il Comune pagherà il "voucher centro estivo" anche alle famiglie escluse dai contributi regionali

L'amministrazione comunale di Meldola pagherà il “voucher centro estivo” alle 115 famiglie, che pur avendo i requisiti previsti dalla Regione, non hanno ottenuto il contributo regionale. Sono 191 le famiglie meldolesi che hanno fatto richiesta del “voucher centro estivo” e solo 76 famiglie si sono viste assegnare il contributo della Regione. Il Comune garantirà pertanto, con circa 37mila euro di fondi propri, a tutte le 115 famiglie meldolesi che avevano richiesto il “voucher centro estivo” un sostegno economico di importo uguale a quello del contributo regionale. "Le risorse necessarie per sostenere tutte le famiglie rimaste escluse saranno trovate nella variazione del bilancio comunale in approvazione nel mese di luglio ritenendo questa una priorità per garantire ai bambini la frequenza ai centri estivi", spiegano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli.