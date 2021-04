Meldola, il gesto di Pasqua: un dono agli operatori socio sanitari

L'aministrazione comunale di Meldola ha riservato un gesto di attenzione a tutte le strutture e agli operatori socio sanitari della città, portando loro simbolicamente una colomba e l'augurio del Comune. "In questo momento abbiamo scelto di ringraziare ancora una volta tutto il personale socio sanitario di Meldola (medici di base, pediatri, Irst, farmacisti, Croce Rossa e 118, Istituzione Drudi, Silensiosi Operai della Croce e Cavarei) facendogli visita personalmente e portando loro un piccolo omaggio da parte dell'amministrazione comunale con un enorme ringraziamento in questo momento così impegnativo - affermano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore al Welfare Jennifer Ruffilli -. Anche quest’anno la Pasqua è diversa da come l’abbiamo sempre vissuta ma certo non meno importante. Abbiamo tutti bisogno di darci reciproco sostegno e di guardare insieme al futuro con speranza e fiducia".