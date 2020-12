Meldola, il gesto simbolico per Natale: panettone per gli over 90

In questo Natale così particolare l'amministrazione comunale meldolese ha riservato un gesto di attenzione a tutti gli anziani con più di 90 anni, portando loro simbolicamente un panettone e l'augurio del Comune. Il sindaco Roberto Cavallucci spiega che "in questo momento abbiamo scelto di ringraziare i nostri medici di base, gli operatori della Croce Rossa e tutto il personale socio sanitario di Meldola, facendogli visita personalmente e portando loro un piccolo omaggio da parte dell'Amministrazione Comunale con un enorme ringraziamento in questo anno così impegnativo".

Il Comune di Meldola ha, inoltre, portato un piccolo dono a tutte le classi delle scuole meldolesi, dai piccoli del nido ai ragazzi della scuola media, per augurare loro, che rappresentano la speranza futura, un buon Natale. Venerdì infine sarà distribuito a tutte le persone che usufruiscono del pasto domiciliare un piatto di cappelletti della tradizione, offerto e preparato dai ristoratori di Meldola.