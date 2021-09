Meldola, il nido comunale "Il Pulcino" selezionato per il progetto regionale "Sentire l'inglese"

Il nido comunale "Il Pulcino" di Meldola è stato selezionato nell'ambito del progetto pilota della Regione Emilia-Romagna "Sentire l'inglese". Il progetto, che coinvolgerà due strutture nel distretto di Forlì, prevede la sperimentazione, già a partire da questo anno educativo, dell’approccio alla lingua inglese da parte dei bimbi a partire dai primi mesi di vita. Si tratta di una iniziativa, prima in Italia per estensione capillare sul territorio, che vedrà il personale dell'Università di Bologna partner nella formazione degli educatori dei servizi sul metodo di approccio dell’inglese da parte dei più piccoli e sull’uso corretto dei materiali didattici appositamente ideati. Il progetto, che si presenta nella forma di una ricerca-azione di durata triennale, si propone di lavorare sulla comprensione di suoni e parole, attraverso un percorso di ascolto guidato e animato da giochi e musiche in cui l’inglese si inserisce in piccoli spazi quotidiani nelle ore di permanenza dei bambini nei servizi educativi. Il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli, nel ringraziare tutto lo staff del Pulcino e la coordinatrice pedagogica Fabiola Crudeli, esprimono grande soddisfazione per questo risultato che "permetterà di aggiungere valore al nostro servizio educativo dando la possibilità ai bimbi più piccoli, che frequentano il nido, di sperimentare sin dai primi mesi di vita l'apprendimento della lingua inglese. E' una importante novità per l'anno educativo in partenza ed una occasione di crescita per i nostri bambini”.