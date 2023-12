Meldola, il nido "Il Pulcino" rinasce con i fondi del Pnrr: "Sarà più sicuro e confortevole"

Sono iniziati, grazie ai finanziamenti del Pnrr, i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione funzionale del Nido d’Infanzia “Il Pulcino” di Meldola." Quello in realizzazione sarà un intervento che oltre ad adeguare sismicamente e ad efficientare dal punto di vista energetico l’edificio, coglierà l’occasione per ridisegnare l’involucro esterno e ridefinire l’immagine dell’edificio", spiegano il sindaco Roberto Cavallucci e gli assessori Jennifer Ruffilli (Servizi Sociali) e Filippo Santolini (Lavori Pubblici).

Il nuovo nido “Il Pulcino”, proseguono gli amministratori, "sarà più sicuro e confortevole, avrà un diverso rapporto con lo spazio esterno e aumenterà la capacità in termini di posti bambino". Il costo dell’intervento è di 880mila euro interamente coperti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con risorse Next Generation Eu.

Cavallucci, Ruffilli e Santolini si dicono "particolarmente soddisfatti per questo intervento che, aggiungendosi a quelli sulle scuole materne, consentirà di rinnovare completamente gli edifici scolastici che ospiteranno i bambini della Città per il ciclo educativo 0-6 anni. Un ringraziamento particolare ai dipendenti comunali, a tutte le insegnanti dell’asilo nido ed alla coordinatrice Fabiola Crudeli per lo straordinario lavoro che fanno ogni giorno per il bene dei più piccoli".