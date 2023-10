Meldola, il "Premio Versari" allo scultore Alberto Mingotti

Si è svolta sabato pomeriggio scorso, in salone comunale, con un’ottima partecipazione di pubblico, la cerimonia di consegna del “Premio Nella Versari” ad Alberto Mingotti, seguita dall’inaugurazione della mostra personale dello scultore faentino presso la Galleria Michelacci, nell’ex Chiesina dell’Ospedale. Il Premio dedicato alla pittrice meldolese “Nella Versari”, giunto alla sua diciottesima edizione, è stato ideato nel 1998 quale riconoscimento agli artisti capaci di lasciare segni profondi e durevoli nella scena contemporanea e di inserirsi nella ricca tradizione artistica della nostra terra.

La cerimonia è stata aperta dai saluti istituzionali del sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, seguito dal Presidente dell’Accademia degli Imperfetti Tonino Simoncelli, che ha ricordato l’origine del premio Versari e le sue motivazioni, e dall’assessore alla cultura Michele Drudi. Sono intervenuti poi Rosanna Ricci e Enrico Lombardi, sviluppando alcune riflessioni sull’opera di Mingotti, sul suo significato e i suoi rapporti con la tradizione scultorea italiana, e sul senso dell’arte nella società attuale. Al termine è avvenuta la consegna del premio, opera dello scultore Alberto Bucci.

Successivamente ci si è spostati negli spazi della Galleria Michelacci, per l’apertura della mostra, che espone una panoramica significativa dell’opera di Mingotti, tra terrecotte e ceramiche invetriate, statue e formelle realizzate con tecniche accuratissime. Al pubblico è stato distribuito anche un bellissimo catalogo realizzato per l’occasione, come in ogni edizione del premio, per lasciare una traccia materiale e concreta dell’iniziativa. La presenza di moltissime persone alla manifestazione di apertura e all’inaugurazione della mostra di Alberto Mingotti, uno dei massimi autori della ceramica italiana contemporanea, conferma che Meldola, pur essendo una piccola realtà rispetto alle grandi città d’arte, continua ad essere un punto di riferimento nella nostra provincia, grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini impegnati per favorire la crescita culturale della comunità.

L’Amministrazione comunale esprime "un sentito ringraziamento all’Accademia degli Imperfetti, al presidente Tonino Simoncelli, vera e propria anima di svariate iniziative culturali fondamentali per Meldola e i meldolesi, a tutto il consiglio e ai volontari dell’associazione, a Enrico Lombardi e Rosanna Ricci per i preziosi contributi critici, e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa bella occasione di incontro con l’arte contemporanea". La mostra è aperta al pubblico fino al 29 ottobre nei seguenti giorni e orari: feriali 17-19,30 festivi 10-12,30 17-19,30 chiuso il lunedì e il giovedi.