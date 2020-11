Meldola, il sindaco incontra i vertici locali delle forze dell'ordine

A Meldola, nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro tra il sindaco Roberto Cavallucci, il capitano Rossella Capuano, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Meldola, e Daniele Giulianini, comandante della Polizia Locale dell'Unione. Dal confronto e dall’analisi della situazione è emersa la volontà unanime di rafforzare le azioni di coordinamento tra le diverse forze dell’ordine al fine di garantire una maggiore sicurezza per tutti i cittadini. Scrive il sindaco: "Un enorme ringraziamento va all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia Locale da sempre impegnati a supporto della comunità e disponibili ad ascoltarne le esigenze, soprattutto in un momento delicato come questo".