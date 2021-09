"Meldola in bici e mountain bike": domenica diversi eventi per famiglie e amatori

La manifestazione prevede gincana e gonfiabili per bambini, percorsi in bici per famiglie e per amatori in mountain bike sulle le colline meldolesi. Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 presso Piazzale della Libertà (zona piscina), da dove partirà il "Giro dei colli meldolesi", percorso non competitivo in mountain bike con due circuiti: uno da 32 km e uno più breve da 26 km. Al km 20 i partecipanti si potranno fermare per una tappa ristoro presso l'Agriturismo Le Vigne a Castelnuovo. E' possibile percorrere liberamente il tragitto, opportunamente segnalato, nel rispetto del Codice della Strada, con uso obbligatorio del casco. Al termine del percorso è previsto il rientro al punto di partenza in zona piscina, dove saranno allestiti dei punti ristoro per il pranzo e attività ludiche per i più piccoli con gincana alle ore 10.00 e giochi gonfiabili dalle ore 11.45 alle ore 18.30. Per le famiglie è stato organizzato il "Percorso Natura", circuito guidato, facilmente accessibile, anche per i ciclisti più piccoli, che si snoderà lungo le vie cittadine fino al bellissimo lungo fiume. Nel corso della giornata saranno sorteggiati i premi enogastronici per i partecipanti al Giro dei Colli Meldolesi. L'Amministrazione Comunale ringrazia i promotori della manifestazione, tutte le realtà del territorio che hanno contribuito e i volontari che si sono messi a disposizione per l'intera giornata.