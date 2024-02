"Meldola in Maschera", tanto divertimento per la festa di carnevale: curiosità per il concorso del "Cappellaio Matto"

Sabato si è svolta "Meldola in Maschera", la festa di Carnevale promossa dalla Comunità Cristiana Cattolica Meldolese, da Proloco Città di Meldola, dai Comitati Genitori delle scuole meldolesi, dall'Amministrazione Comunale in collaborazione alle Associazioni cittadine. È stato un pomeriggio all'insegna del divertimento e dell'allegria per grandi e piccoli con tanti stand di giochi di carnevale, allestiti presso il palazzetto dello sport, curati dai Comitati Genitori, dai gruppi di catechismo, dall'Acr, dai gruppi Scout.

A divertire tutti gli artisti di strada de il Circo Viaggiante e i burattini della Compagnia "La Ghironda", oltre alla sfilata delle maschere con premiazione del travestimento più originale e al concorso del "Cappellaio Matto" che ha riscosso un enorme successo grazie alla creatività dei bambini che hanno così realizzato ben 22 cappelli dando vita ad una sfilata unica nel suo genere. Ad animare la festa anche i gruppi di hip hop ed acrobatica a cura di Dream Dance School.

Il sindaco Roberto Cavallucci ha ricordato che "questa manifestazione, giunta alla quarta edizione, è un bellissimo momento di festa, realizzato grazie all'impegno di tutte le nostre realtà cittadine che dedicano il proprio tempo per i nostri bimbi. Un enorme ringraziamento alla Comunità Cattolica Cristiana Meldolese, a Proloco Città di Meldola, ai Comitati Genitori delle Scuole Meldolesei, ai gruppi Scout, Azione Cattolica e Catechismo, ad Avis Meldola, ai dipendenti comunali, alla Protezione Civile ed a tutti coloro che hanno reso possibile questa bella occasione di festa per la comunità".