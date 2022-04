Meldola, in Municipio un Consiglio Comunale dedicato all'Irst "Dino Amadori"

Mercoledì sera, alle 20, si svolgerà in Comune una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Meldola, aperto alla cittadinanza, dedicato all'Irst "Dino Amadori". La serata sarà occasione per presentare l'Istituto, gli importanti risultati raggiunti in questi anni ed anche i progetti di sviluppo e ricerca futuri. Dopo il saluto del windaco Roberto Cavallucci, interverranno il professor Renato Balduzzi, presidente dell'Irst-Irccs, Giorgio Martelli, direttore generale e il professor Giovanni Martinelli, direttore scientifico. Cavallucci, nel ringraziare l'Irst, ricorda l'importanza di questa serata che testimonia ancora una volta il forte legame tra Meldola e l'Istituto". La cittadinanza è invitata.