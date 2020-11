Meldola, individuata l'area che ospiterà il mercato alimentare ambulante

L’amministrazione comunale di Meldola, nel rispetto dell’ultima ordinanza regionale, ha predisposto un piano che consentirà agli operatori ambulanti alimentari di potere partecipare all’appuntamento settimanale del martedì. "Per ora - riferisce il sindaco Roberto Cavallucci - dopo un’attenta valutazione volta al rispetto delle regole ed alla salvaguardia della salute pubblica, siamo riusciti a mantenere il mercato del martedì limitatamente agli operatori del settore alimentare che saranno concentrati in via Matteotti (zona Pescheria)".

"Al vaglio - proseguono l’assessore alle attività produttive Simona Zuccherelli e all’urbanistica Filippo Santolini - la possibilità di aprire per le prossime settimane il mercato del martedì anche agli operatori degli altri settori merceologici. Scelta che sarà assunta qualora, dopo un attento confronto con le associazioni di categoria, saranno individuate modalità tali da consentirne lo svolgimento nel rispetto della massima sicurezza per tutti".