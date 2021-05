Meldola, installato un nuovo servizio igienico nel parco dell'Istituzione Drudi

Il nuovo bagno pubblico, privo di barriere architettoniche e quindi accessibile a tutti, sarà anche in grado di dare risposta alle necessità di visitatori

È funzionante il nuovo servizio igienico pubblico installato nel parco dell'Istituzione Davide Drudi di Meldola sul fianco della esistente casetta di legno. Sarà aperto durante le ore diurne e fruibile da tutti gli utenti del parco e della camera mortuaria. Il nuovo bagno pubblico, privo di barriere architettoniche e quindi accessibile a tutti, sarà anche in grado di dare risposta, soprattutto in questo periodo di emergenza alle necessità di visitatori e familiari dell'intero plesso. Il sindaco Roberto Cavallucci, l'assessore al Patrimonio Filippo Santolini ed il presidente del consiglio d'ammnistrazione dell'Istituzione Davide Drudi Massimo Castellucci sono soddisfatti per "questo piccolo ma importante e funzionale servizio igienico installato nel bellissimo parco della Drudi”.