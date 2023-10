Meldola, "L'Amministrazione ascolta": nel forese ciclo di incontri con la giunta Cavallucci

L' Amministrazione Comunale di Meldola promuove momenti di incontro su tutto il territorio per ascoltare i cittadini. Nel corso delle serate saranno presenti il sindaco Roberto Cavallucci, componenti della Giunta Comunale e del Gruppo Consiliare. Si comincia mercoledì alle 20.30 alla Canonica di Teodorano, mentre lunedì 23 ottobre l'incontro si terrà al Circolo di San Colombano. Altro appuntamento è per mercoledì 25 ottobre alle ore 20.30 al Circolo di Piandispino, mentre lunedì 30 ottobre alle ore 20.30 la giunta incontrerà i cittadini alla Canonica di Vitignano. Ultimo appuntamento venerdì 3 novembre alle ore 20.30 presso il Circolo di Ricò (ex scuole elementari).